Calciomercato Fiorentina tutto fatto per il rinnovo di Mandragora Ecco le ultime novità

Calcionews24.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Fiorentina: Mandragora rinnova fino al 2028. La situazione attuale della squadra viola Rolando Mandragora resterà alla Fiorentina: il centrocampista classe 1997 ha ufficialmente prolungato il suo contratto con il club viola, mettendo fine a qualsiasi speculazione sul suo futuro. Secondo quanto confermato anche da Labaroviola.com, l’accordo prevede un rinnovo fino al 2028, con opzione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato fiorentina tutto fatto per il rinnovo di mandragora ecco le ultime novit224

© Calcionews24.com - Calciomercato Fiorentina, tutto fatto per il rinnovo di Mandragora. Ecco le ultime novità

Leggi anche questi approfondimenti

calciomercato fiorentina tutto fattoThiago Motta alla Fiorentina: ecco come stanno le cose - Situazione spinosa in casa Fiorentina: dal possibile esonero di Pioli alla suggestione Thiago Motta, ecco tutta la verità. Scrive calciomercato.it

calciomercato fiorentina tutto fattoDa 0-2 a 2-2, in Fiorentina-Bologna succede di tutto: due rigori per Pioli, Kean realizza il pareggio - it seguirà in tempo reale la partita delle 18 dell'ottava giornata di campionato ... Da calciomercato.it

TMW: “Tutto fatto per il rinnovo di Mandragora. I dettagli” - Sarebbe fatta per il rinnovo di contratto di Rolando Mandragora. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Fiorentina Tutto Fatto