Calciomercato Cagliari Caprile nel mirino di molti top club! Qual è la situazione in casa rossoblu?

Calciomercato Cagliari: Caprile nel mirino dei top club, anche dalla Premier League Il Calciomercato Cagliari potrebbe presto infiammarsi attorno a uno dei talenti più brillanti della Serie A: Elia Caprile. Il giovane portiere rossoblù sta vivendo un momento di forma eccezionale e le sue prestazioni, fin qui, non sono certo passate inosservate. Parate decisive, sicurezza .

Calciomercato Cagliari – Inter su Elia Caprile, ma Giulini chiede una cifra da top player Il Calciomercato Cagliari continua a essere al centro dell'attenzione degli addetti ai lavori, soprattutto per

