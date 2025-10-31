Calciomercato arriva la dichiarazione senza giri di parole | Se cediamo calciatori troveremo dei sostituti
Le sue parole sono arrivate un po’ a sorpresa, “Se cediamo calciatori troveremo i sostituti”. Appare al momento una situazione ben definita sotto diversi punti di vista. Sono parole di chi sa cosa vuole e che potrebbero aprire a delle strade interessanti magari già nella sessione di riparazione di gennaio prossimo. (ANSA) TvPlay.it A margine della presentazione di Luciano Spalletti, come nuovo allenatore della Juventus, ha parlato Damien Comolli che è stato chiaro anche su quello che potrebbe arrivare a gennaio. 🔗 Leggi su Tvplay.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Calciomercato Juve, gli obiettivi sono chiari: Milinkovic-Savic, perché può arrivare a gennaio - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Inter News / Attese risposte su Lookman, intanto arriva Agbonifo. Un big resta (1 Agosto 2025) - Al momento filtrano sensazioni negative con l’Atalanta indecisa riguardo la possibilità di fare una controproposta o di chiudere definitivamente alle proposte nerazzurre. Secondo ilsussidiario.net