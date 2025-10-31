Calcio Serie D Il Poggibonsi si prepara alla sfida contro il Seravezza Bertini | Nessuna alternativa bisogna fare risultato

L’incontro casalingo dei Leoni allo Stefano Lotti, dopodomani con il Seravezza Pozzi, esaminato dal portiere dei giallorossi Matteo Bertini (nella foto), classe 2005, da Montecatini Terme. "Sul nostro cammino troveremo un’altra compagine da zona alta della classifica, la terza forza dopo Grosseto e Siena – osserva Bertini – ma noi non abbiamo alternative: saremo chiamati a fare la nostra parte sul campo nei novanta minuti e a cercare di ottenere un risultato. Occorre ‘guardare a noi stessi’, come si suol dire. Facendo valere i miglioramenti, pur privi purtroppo del conforto di riscontri concreti, del recente periodo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

