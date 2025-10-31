Calcio scommesse la decisione della FA sull’ex Milan Paquetà
Calcio scommesse: la FA giudica Lucas Paquetà colpevole di due violazioni: ecco la sanzione scelta per l'ex Milan!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Scopri altri approfondimenti
Un caso di scommesse illegali ha sconvolto il calcio in Calabria e la Serie C - facebook.com Vai su Facebook
Caso scommesse nelle serie minori: l'arbitro arrestato puntava a espandere i propri interessi al calcio professionistico - X Vai su X
Sospirerò di sollievo per Paquetà: nessuna multa o squalifica per l’inchiesta sul calcio scommesse - L’inchiesta della Football Association (FA) sui presunti illeciti legati alle scommesse sportive che coinvolgeva Lucas Paquetá si è conclusa senza conseguenze gravi per ... Secondo milannews.it
Calcio scommesse, partite della Serie C e della Primavera pilotate dagli arbitri - L'arbitro, ad esempio, faceva in modo che le partite terminassero con un numero di goal tale da poter garantire il verificarsi del pronostico "over" (cioè il superamento di un numero totale di goal pe ... Come scrive italiaoggi.it