Calcio femminile riprende la Serie A | la Juve cerca continuità Roma-Inter il big match del 4° turno

Dopo la settimana di pausa dedicata alla Nazionale, riprende la Serie A 2025-2026 di calcio femminile, Campionato arrivato alla sua quarta giornata. Si tratta di un turno particolarmente ricco, che sarà contrassegnato da un emozionante scontro al vertice che vedrà confrontarsi la capolista Roma con l’Inter. Le giallorosse sono le uniche del lotto ad aver compiuto fino a questo momento un percorso netto battendo rispettivamente Parma, Milan e Napoli. Leggermente più complesso il cammino delle nerazzurre, vittoriose contro la Ternana ma poi frenate da un pareggio prima dalla Fiorentina e, successivamente, dalla compagine parmigiana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile, riprende la Serie A: la Juve cerca continuità, Roma-Inter il big match del 4° turno

