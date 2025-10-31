Continua la crescita del calcio femminile in Garfagnana e nell’intera Valle del Serchio. La stagione 2025-2026 rappresenta il quinto anno consecutivo di un progetto, sostenibile e concreto e, soprattutto, che offre soddisfazione ad atlete e alle loro famiglie. La prima squadra, che milita in Eccellenza, è allenata per il terzo anno consecutivo da Flavio Bechelli, con il supporto del vice Riccardo Moscardini. Il responsabile di tutto il movimento è Flavio Stefani, da più di un decennio figura di riferimento per tutto il movimento calcistico femminile nella Valle del Serchio: Barga, Borgo a Mozzano, Filecchio e Castelnuovo in particolare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio femminile - Eccellenza. Castelnuovo ancora in crescita