Calcio Estero live Sky e NOW 31 Ottobre - 3 Novembre 2025 - Premier League Ligue 1 Bundesliga

Digital-news.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In arrivo un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW : da venerdì 31 ottobre,a lunedì 3 novembre in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese. Stasera, alle 22.30 su Sky Sport Calcio e disponibile on demand, da non perdere l’appuntamento speciale con il primo episodio stagionale di Di Canio Premier Special: Centravanti – Evo. 🔗 Leggi su Digital-news.it

calcio estero live sky e now 31 ottobre 3 novembre 2025 premier league ligue 1 bundesliga

© Digital-news.it - Calcio Estero live Sky e NOW (31 Ottobre - 3 Novembre 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

