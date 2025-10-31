Calcio | divieto di vendita biglietti per Giugliano-Siracusa e Juve Stabia-Palermo

Napoli, 31 OTTOBRE 2025 – Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nelle province di Siracusa e Palermo per due prossime gare di calcio considerate a rischio. Il provvedimento riguarda l’incontro “Giugliano-Siracusa”, valido per il campionato di Lega Pro 202526, Girone C, in programma domenica 2 novembre allo stadio “De Cristofaro” di Giugliano in Campania, e la partita “Juve Stabia-Palermo”, valida per il campionato nazionale di Serie B, prevista sabato 8 novembre allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia. La decisione è stata adottata su indicazione del C omitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e con il conforme parere della Questura di Napoli, che hanno segnalato “profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica” legati alla storica rivalità tra le tifoserie. 🔗 Leggi su Primacampania.it

