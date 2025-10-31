Calcio | divieto di vendita biglietti per Giugliano-Siracusa e Juve Stabia-Palermo
Napoli, 31 OTTOBRE 2025 – Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nelle province di Siracusa e Palermo per due prossime gare di calcio considerate a rischio. Il provvedimento riguarda l’incontro “Giugliano-Siracusa”, valido per il campionato di Lega Pro 202526, Girone C, in programma domenica 2 novembre allo stadio “De Cristofaro” di Giugliano in Campania, e la partita “Juve Stabia-Palermo”, valida per il campionato nazionale di Serie B, prevista sabato 8 novembre allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia. La decisione è stata adottata su indicazione del C omitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e con il conforme parere della Questura di Napoli, che hanno segnalato “profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica” legati alla storica rivalità tra le tifoserie. 🔗 Leggi su Primacampania.it
Scopri altri approfondimenti
La Fidelis Andria informa che è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi nella provincia Barletta-Andria-Trani, per la gara tra Heraclea Calcio-Fidelis Andria, in programma domenica 2 novembre alle ore 15:30 presso lo Stadio “Pino Zaccheria” di Foggia. - facebook.com Vai su Facebook
"E' ora di allentare le tensioni, metter da parte le tensioni politiche e concentrarci sul calcio." Così un deputato britannico festeggia il divieto ai tifosi ebrei del Maccabi Tel Aviv di assistere a una partita di calcio. Certo, concentriamoci sul calcio, ma non gli israeli - X Vai su X
Casarano-Monopoli ad alto rischio, stop alla vendita di biglietti in provincia di Bari - Ravvisato un concreto pericolo di azioni violente tra le tifoserie, motivato da un'atavica rivalità. Da lecceprima.it
Sorrento-Cerignola a Potenza: divieto di vendita dei biglietti ai tifosi foggiani per motivi di sicurezza - Si disputerà allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza, nella giornata di domenica 9 novembre 2025, la partita di calcio “Sorrento - Lo riporta lasiritide.it
Calcio, Catanzaro-Palermo: disposto il divieto di vendita dei biglietti per i tifosi rosanero residenti nella provincia di Palermo - Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, pubblicare annunci o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Lo riporta giornaledicalabria.it