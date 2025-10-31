Calcio Classifica Serie A La Lazio aggancia il Torino

Roma, 30 ott. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo dopo Pisa-Lazio 0-0 Nona giornata: Lecce-Napoli 0-1, Atalanta-Milan 1-1, Como-Verona 3-1, Juventus-Udinese 3-1, Roma-Parma 2-1, Bologna-Torino 0-0, Genoa-Cremonese 0-2, Inter-Fiorentina 3-0, Cagliari-Sassuolo 1-2, Pisa-Lazio 0-0. Classifica: Napoli, Roma 21, Milan, Inter 18, Como 16, Juventus, Bologna 15, Cremonese 14, Atalanta, Sassuolo 13, Udinese, Torino, Lazio 12, Cagliari 9, Parma 7, Lecce 6, Verona, Pisa 5, Fiorentina 4, Genoa 3. Decima giornata: sabato 1 novembre ore 15 Udinese-Atalanta, ore 18 Napoli-Como, ore 20. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

