Calcio Classifica Serie A La Lazio aggancia il Torino
Roma, 30 ott. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo dopo Pisa-Lazio 0-0 Nona giornata: Lecce-Napoli 0-1, Atalanta-Milan 1-1, Como-Verona 3-1, Juventus-Udinese 3-1, Roma-Parma 2-1, Bologna-Torino 0-0, Genoa-Cremonese 0-2, Inter-Fiorentina 3-0, Cagliari-Sassuolo 1-2, Pisa-Lazio 0-0. Classifica: Napoli, Roma 21, Milan, Inter 18, Como 16, Juventus, Bologna 15, Cremonese 14, Atalanta, Sassuolo 13, Udinese, Torino, Lazio 12, Cagliari 9, Parma 7, Lecce 6, Verona, Pisa 5, Fiorentina 4, Genoa 3. Decima giornata: sabato 1 novembre ore 15 Udinese-Atalanta, ore 18 Napoli-Como, ore 20. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Scopri altri approfondimenti
Ecco la classifica aggiornata alla decima giornata di Campionato. Tutti i risultati: Massa Lombarda - Sanpaimola 3-1 Castenaso Calcio - S. Agostino 3-2 Comacchiese 2015 - Mesola FC 1925 1-0 Fratta Terme - Sampierana 1-2 Futball Cava Ronco - Pietra - facebook.com Vai su Facebook
$MediaScore: la Juventus blinda la classifica social, ma sul campo Leao porta in vetta il Milan. Ecco le graduatorie aggiornate - X Vai su X
Come cambia la classifica di Serie A dopo Pisa-Lazio - I biancocelesti infilano il quinto risultato utile consecutivo e salgono a 12 punti in classifica, agganciando Ud ... Lo riporta msn.com
Lazio, Sarri: "Non riesco a fare il mio calcio, più motivi per inc***i che per divertirsi" - 0 sul campo del Pisa nel posticipo della nona giornata di Serie A Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al te ... Scrive calciomercato.com
Lazio bloccata dal Pisa in Serie A, il Sassuolo vince a Cagliari con Luariente e Pinamonti - Stasera si è conclusa la nona giornata della Serie A di calcio con la disputa di un paio di posticipo. oasport.it scrive