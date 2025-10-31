Calcio a 5 turno di Coppa Italia serie C1 | al Pala Marabini arriva lo Shqiponja

Sabato pomeriggio il Forlì Calcio a 5 farà il suo esordio nella Coppa Italia di Serie C1, ospitando al Pala Marabini lo Shqiponja per la seconda giornata del girone D. Fischio d’inizio alle 15.00. I biancorossi, inseriti nel triangolare con Original Celtic Bhoys e Futsal Shqiponja, si giocano. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

