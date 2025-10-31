Calcio a 5 femminile l’Italia verso i Mondiali Sfida alle maestre brasiliane e l’obiettivo quarti di finale
All’inizio della prima storica edizione dei Mondiali Femminili di calcio a 5 manca sempre di meno: dal 21 novembre infatti nelle Filippine, con finale prevista il 7 dicembre, le migliori 16 formazioni del pianeta si sfideranno per andare a caccia della gloria iridata. Tra le compagini che si stanno preparando all’evento c’è anche l’Italia della ct Francesca Salvatore che, oltre a vivere un’esperienza magnifica, si è data come gruppo-squadra un obiettivo chiaro: quello di superare la prima fase e approdare almeno ai quarti di finale della competizione. Le carte in regola, come fatto vedere in questi anni da Coppari e compagne, ci sono tutte; anche se il cammino partirà sicuramente in maniera da subito probante. 🔗 Leggi su Oasport.it
