Calabria la giunta di Occhiuto impantanata perché non si trovano nomi femminili da inserire nella squadra

I corridoi di Montecitorio, si sa, sono un via vai continuo di volti nuovi. Ma ogni tanto riappaiono anche facce che non si vedevano da un po’. In questi giorni, tra i palazzi della Camera, i più attenti hanno subito notato due presenze “familiari”: Roberto Occhiuto e Francesco Acquaroli, ex deputati, entrambi appena rieletti per un secondo mandato nelle rispettive regioni, Calabria e Marche. E cosa ci facevano alla Camera, tra i vecchi colleghi, i due ex candidati di punta del centrodestra di questa ultima tornata di Regionali? Quanto a Occhiuto, è rientrato a Montecitorio per definire la sua squadra di governo, perché ci sono ancora due nodi da sciogliere prima di entrare nel vivo del mandato. 🔗 Leggi su Open.online