Calabria la giunta di Occhiuto impantanata perché non si trovano nomi femminili da inserire nella squadra
I corridoi di Montecitorio, si sa, sono un via vai continuo di volti nuovi. Ma ogni tanto riappaiono anche facce che non si vedevano da un po’. In questi giorni, tra i palazzi della Camera, i più attenti hanno subito notato due presenze “familiari”: Roberto Occhiuto e Francesco Acquaroli, ex deputati, entrambi appena rieletti per un secondo mandato nelle rispettive regioni, Calabria e Marche. E cosa ci facevano alla Camera, tra i vecchi colleghi, i due ex candidati di punta del centrodestra di questa ultima tornata di Regionali? Quanto a Occhiuto, è rientrato a Montecitorio per definire la sua squadra di governo, perché ci sono ancora due nodi da sciogliere prima di entrare nel vivo del mandato. 🔗 Leggi su Open.online
Calabria, la Giunta è un rebus per Occhiuto. Trattativa a rilento sulle quote rosa https://gazzettadelsud.it/?p=2122112 - facebook.com Vai su Facebook
Occhiuto bis, i nomi in campo per la nuova Giunta regionale https://quotidianodelsud.it/calabria/politica/elezioni/2025/10/21/occhiuto-bis-i-nomi-in-campo-per-la-nuova-giunta-regionale… #quotidianodelsud #calabria #regionecalabria #elezioniregionalicalabr - X Vai su X
Calabria, la giunta di Occhiuto impantanata perché non si trovano nomi femminili da inserire nella squadra - Ma avvertono: «Entro la settimana prossima la squadra sarà definita» ... Segnala msn.com
Occhiuto: “Prestissimo la nuova Giunta, spero prima di lunedì, e sto lavorando anche alla riorganizzazione della struttura burocratica” - Lo ha detto, parlando con i giornalisti, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Riporta giornaledicalabria.it
Calabria, la Giunta è un rebus per Occhiuto. Trattativa a rilento sulle quote rosa - Il governatore ribadisce agli alleati la necessità di poter valutare profili di donne nelle rose dei papabili. Segnala msn.com