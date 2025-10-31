Calabria agrumi e agrivoltaico | nasce un modello che fa scuola
Da Corigliano Rossano arriva un segnale chiaro: un’agricoltura capace di coniugare energia, conoscenza e reddito è già realtà. All’Azienda Agricola Gabriella Martilotti, l’agrivoltaico incontra l’innovazione digitale, offrendo risposte concrete alle sfide dei campi e aprendo la strada a un modello replicabile per l’intero territorio calabrese. Un modello che unisce energia, conoscenza e reddito L’incontro di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Scopri altri approfondimenti
Pubblicato il nuovo bollettino agrometeorologico e fitosanitario per agrumi e olivo L’ARSAC Servizi in Agricoltura Calabria ha reso disponibile il bollettino valido fino al 4 novembre 2025. ? Leggi il bollettino Link https://www.arsacweb.it/bollettino-agrometeor - facebook.com Vai su Facebook
Polo agrivoltaico a Rocca Grimalda, nasce un comitato contro il progetto - Rocca Grimalda – Si chiama “ Ren 160”, con sede a Genova, la società che ha proposto il progetto di un impianto agrivoltaico (la “Fattoria solare della Zerba”) a Rocca Grimalda. Si legge su ilsecoloxix.it