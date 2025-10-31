Cade dalla scala nel cantiere Operaio ricoverato a Pavia
(Pavia) Incidente sul lavoro, ieri mattina verso le 9.30, in un cantiere edile per la realizzazione di un esercizio commerciale, in via Stazione a Villanova d’Ardenghi. Un operaio della ditta appaltatrice, 51enne, è caduto da una scala, da un’altezza neppure particolarmente elevata, solo un metro e mezzo circa, ma con conseguenze che inizialmente erano sembrate molto gravi. Per la riferita gravità della situazione, infatti, dalla centrale operativa di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza) sono stati attivati i soccorsi in codice rosso, inviando sul posto sia un’ambulanza, della Croce Garlaschese, che l’auto medica con il rianimatore a bordo ed è stato anche fatto alzare in volo l’elisoccorso da Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
