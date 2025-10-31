caccia in deroga al fringuello e allo storno il consiglio di stato sospende la delibera della regione lombardia

Milano, 31 ottobre - Il Consiglio di Stato, accogliendo la richiesta di numerose associazioni animaliste e ambientaliste ha sospesa la delibera con la quale la Giunta Regionale della Lombardia il 14 luglio scorso ha aperto la caccia "in deroga", per il periodo 1 ottobre-30 novembre 2025, al fringuello e allo storno, nei limiti quantitativi, rispettivamente, di 97.637 capi e 36.552 capi. Ibis in via di estinzione. Ne abbatte due ma viene scoperto. Ora rischia il carcere Consiglio di Stato. L'ha deciso il Consiglio di Stato con un' ordinanza con la quale ha accolto la richiesta cautelare proposta dalle associazioni Lac-Lega per l'Abolizione della Caccia, Lav-Lega Anti Vivisezione, Enpa-EnteNazionale Protezione Animali Odv, Lndc Animal Protection-Associazione di Promozione Sociale, Lipu-Lega Italiana Protezione degli Uccelli e Wwf Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

