Caccia al tesoro tra dolcetti e scherzetti
Non sarà una giornata come tante altre quella di oggi: anche Bovisio Masciago dedica la sua attenzione ad Halloween con la partecipazione del territorio. In particolare è in programma “ Buonissimo Halloween “: dolci e sorprese per tutti i bambini nei negozi che espongono il contrassegno della zucca sulle vetrine. Una iniziativa in collaborazione con l’assessorato al Commercio. Sono 40 le attività che hanno aderito, da corso Milano e dintorni, via Roma, via Marconi, piazza San Martino e vie limitrofe, via Tolmino. Il Comune, invece, organizza in serata dalle 20.45 una caccia al tesoro mostruosa nel parco di via Roma per bambini dai 6 ai 10 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
CACCIA AL TESORO DI HALLOWEEN Ti aspettiamo sabato 1 novembre 2025 a Porto Pozzo per una divertentissima caccia al tesoro di Halloween! Ufficio Turistico di Porto Pozzo (Viale Aldo Moro, 62) Ore 14:30 – Inizio caccia al tesoro Ore 16:00 – Me - facebook.com Vai su Facebook
Una caccia al tesoro tra i vicoli dei piccoli borghi d'Italia, risolvendo enigmi e rompicapo, respirando l'arte e la storia dei luoghi, tra monumenti, piazze e racconti. Domenica 5 ottobre torna l'appuntamento con la "Caccia ai Tesori Arancioni". Una grande avventu - X Vai su X
Dolcetto o scherzetto nei negozi ad Halloween 2025 - Martedì 31 ottobre 2023 in occasione della festa di Halloween l’Associazione Commercianti Borgo San Gottardo organizza l'evento Dolcetto o scherzetto in corso San Gottardo ... Da mentelocale.it
Dolcetto o scherzetto tra i quartieri di Roma: Halloween 2025 tra feste, brividi e divertimento per tutte le età - Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Roma si prepara a vivere un Halloween ... Scrive funweek.it
E’ la notte di Halloween. Dolcetti, scherzetti e un ’ponte’ di polemiche - Ma il sindaco Andreuccetti è fiducioso: “Godiamoci la festa. Come scrive msn.com