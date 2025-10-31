Non sarà una giornata come tante altre quella di oggi: anche Bovisio Masciago dedica la sua attenzione ad Halloween con la partecipazione del territorio. In particolare è in programma “ Buonissimo Halloween “: dolci e sorprese per tutti i bambini nei negozi che espongono il contrassegno della zucca sulle vetrine. Una iniziativa in collaborazione con l’assessorato al Commercio. Sono 40 le attività che hanno aderito, da corso Milano e dintorni, via Roma, via Marconi, piazza San Martino e vie limitrofe, via Tolmino. Il Comune, invece, organizza in serata dalle 20.45 una caccia al tesoro mostruosa nel parco di via Roma per bambini dai 6 ai 10 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caccia al tesoro tra dolcetti e scherzetti