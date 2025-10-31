C64 PT di Silent Hill Arriva sul Commodore 64 | L’Incubo in 8-Bit è Reale!!
Se sei un appassionato di horror e hai un debole per i pixel dei classici, preparati: uno dei teaser più famosi e inquietanti della storia dei videogiochi è appena arrivato su Commodore 64. Ricordi P.T.? P.T. (Playable Teaser) non era un semplice gioco. Era un’esperienza. Un misterioso demo interattivo rilasciato nel 2014 su PlayStation Store, che si rivelò essere la geniale anteprima di Silent Hills, il capitolo cancellato della saga horror firmato da Hideo Kojima e Guillermo del Toro. Un corridoio che si ripete all’infinito, un’atmosfera claustrofobica, un terrore che cresce con ogni loop. P. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
