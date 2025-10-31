BYD TECH PILLS #3 Vehicle to Load | quando l’auto diventa una fonte di energia
(Adnkronos) – BYD, punto di riferimento mondiale nella mobilità elettrica e nell'innovazione sostenibile, ridefinisce il concetto di spostamento, trasformando ogni veicolo in una riserva mobile di energia. Tutta la gamma del marchio è infatti dotata della tecnologia Vehicle to Load (V2L), una soluzione intelligente che consente di erogare elettricità verso l'esterno, rendendo l'auto capace di alimentare .
