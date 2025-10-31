Bus elettrici a Genova corsa contro il tempo | In 8 mesi pronta la linea Centro | Grafico

Missione romana per salvare i fondi del Pnrr: almeno 25 chilometri da completare entro il 30 giugno. Galleria Garibaldi e via Venti tra i futuri cantieri. Ferrante: “Nemmeno un euro perso per lo Skymetro”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

Bus elettrici a Genova, corsa contro il tempo. E spunta una variante per Marassi - Genova – Corsa contro il tempo per non rischiare di perdere i fondi del Pnrr destinati ai nuovi assi del trasporto pubblico, finanziati con 471 milioni di euro, dei quali 350 circa del Piano nazionale ... Secondo ilsecoloxix.it

