Burnley-Arsenal | formazioni statistiche e anteprima

Justcalcio.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-10-31 09:59:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Notizie sulla squadra Burnley-Arsenal. Il Burnley sta aspettando la disponibilità del centrocampista Lesley Ugochuukwu dopo essere uscito nella partita dei Wolves, ma dovrebbe essere in forma. Jordan Beyer, Zeki Amdouni e Connor Roberts rimangono tutti messi da parte per i Clarets. L’Arsenal, come sempre, ha qualche problema. William Saliba è uscito lo scorso fine settimana contro il Crystal Palace e difficilmente il difensore chiave sarà in forma, mentre anche Gabriel Martinelli è fuori per un infortunio muscolare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

