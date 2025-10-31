Burnley-Arsenal | formazioni statistiche e anteprima
2025-10-31 09:59:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Notizie sulla squadra Burnley-Arsenal. Il Burnley sta aspettando la disponibilità del centrocampista Lesley Ugochuukwu dopo essere uscito nella partita dei Wolves, ma dovrebbe essere in forma. Jordan Beyer, Zeki Amdouni e Connor Roberts rimangono tutti messi da parte per i Clarets. L’Arsenal, come sempre, ha qualche problema. William Saliba è uscito lo scorso fine settimana contro il Crystal Palace e difficilmente il difensore chiave sarà in forma, mentre anche Gabriel Martinelli è fuori per un infortunio muscolare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Scopri altri approfondimenti
Wasanni 12 a Jere Erling Haaland yana zura kwallo vs Brighton vs Finland vs Moldova vs Man Utd vs Napoli vs Arsenal vs Burnley vs Monaco vs Brentford vs Israel vs Everton vs Villarreal Za,a iya cewaBabu Mai iya d - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Burnley-Arsenal: la miglior difesa è una garanzia - Arsenal è una partita della decima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: tv, probabili formazioni, pronostico. Da ilveggente.it