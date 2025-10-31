buon halloween ecco una serie di frasi terrificanti e spaventose da inviare su whatsapp il 31 ottobre

Halloween si celebra nella notte tra il 31 ottobre e l’1 novembre: la festa ha origini antichissime, per la precisione celtiche e non è stata importata dagli Stati Uniti come è solito pensare. Il termine Halloween deriva da All-Hallows-Eve, ossia Notte prima di Ognissanti: In inglese arcaico la festa veniva chiamata All Hallows Day, mentre la variante scozzese è appunto Halloween. La festività serviva a celebrare la fine dell’estate e per ringraziare gli spiriti dei morti per il raccolto estivo. Secondo gli antichi Celti la notte del 31 ottobre, che segnava la fine dell’estate, consentiva di aprire le barriere tra vivi e morti, e così era possibile comunicare con il mondo dell’Oltretomba Nel XX secolo ha assunto negli Stati Uniti le forme macabre e commerciali ormai note, che col tempo si sono diffuse anche in altri Paesi del mondo, tra cui anche l’Italia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

