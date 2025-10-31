Buon compleanno Van Basten! Lo storico attaccante del Milan compie oggi 61 anni | il post social
Marco Van Basten compie oggi 61 anni: il Milan, attraverso i social ha voluto fare gli auguri di compleanno al suo ex leggendario attaccante che ha scritto una pagine importante della storia rossonero. Ecco il post pubblicato su Twitter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondisci con queste news
“Buon compleanno Giusy...e sono 44! Sono già trascorsi 9 anni dalla tua scomparsa, 9 anni senza sapere cosa ti è successo...eppure sta tutto lì... in quel fascicolo…”, il post di Salvo Ventimiglia. “Tante bugie, piccole, grandi e infinite”, scrive il fratello della don - facebook.com Vai su Facebook
Buon compleanno, Diego. ? - X Vai su X
Buon compleanno Marco Bucci, Kim Rossi Stuart, Alberto Bigon - Personaggi noti e meno noti festeggiano oggi il loro compleanno - Lo riporta romadailynews.it
Buon compleanno, Marco Van Basten: l’idolo che ha ispirato i sogni di un bambino - Uno dei più grandi attaccanti nella storia del Milan e della Serie A. Da sport.sky.it
Gli auguri del calcio per i 60 anni di Van Basten - Per chi l'ha visto giocare ed ha ancora negli occhi quel mix di classe e tecnica eccezionale, marchio di fabbrica del calcio di Marco van Basten, resta difficile credere che il 'Cigno di Utrecht' ... Riporta ansa.it