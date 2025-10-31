Buon compleanno Van Basten! Lo storico attaccante del Milan compie oggi 61 anni | il post social

Pianetamilan.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Van Basten compie oggi 61 anni: il Milan, attraverso i social ha voluto fare gli auguri di compleanno al suo ex leggendario attaccante che ha scritto una pagine importante della storia rossonero. Ecco il post pubblicato su Twitter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

buon compleanno van basten lo storico attaccante del milan compie oggi 61 anni il post social

© Pianetamilan.it - Buon compleanno, Van Basten! Lo storico attaccante del Milan compie oggi 61 anni: il post social

