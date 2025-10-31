Buon compleanno Van Basten | la carriera del Cigno di Utrecht super bomber del Milan
Marco Van Basten, leggendario attaccante del Milan, spegne oggi le 61 candeline: ripercorriamo la sua carriera con la maglia rossonera in termini di gol fatti e trofei vinti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Scopri altri approfondimenti
Buon compleanno, Diego. ? - X Vai su X
Buon compleanno, Diego. ? #SerieAEnilive - facebook.com Vai su Facebook
Buon compleanno Marco Bucci, Kim Rossi Stuart, Alberto Bigon - Personaggi noti e meno noti festeggiano oggi il loro compleanno - Scrive romadailynews.it
Buon compleanno, Marco Van Basten: l’idolo che ha ispirato i sogni di un bambino - Uno dei più grandi attaccanti nella storia del Milan e della Serie A. Segnala sport.sky.it
Gli auguri del calcio per i 60 anni di Van Basten - Per chi l'ha visto giocare ed ha ancora negli occhi quel mix di classe e tecnica eccezionale, marchio di fabbrica del calcio di Marco van Basten, resta difficile credere che il 'Cigno di Utrecht' ... Come scrive ansa.it