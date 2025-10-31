Buon compleanno Marco Bucci Kim Rossi Stuart Alberto Bigon

Buon compleanno Kim Rossi Stuart, Marco Bucci, Alberto Bigon, Luigi Bignami, Reza Ciro Pahlavi, Marco van Basten, Amanda Sandrelli, Angelino Alfano, Gian Marco Centinaio.  Oggi 31 ottobre compiono gli anni: Antonio dal Monte, medico; Umberto Pierantoni, poliziotto, prefetto, funzionario; Aurelio Gerin, ex calciatore, allenatore; Gianni Locatelli, giornalista, manager; Giuseppe Amato, politico; Aldo Brandirali, politico; Sandro Gerbi, giornalista; Renato Pengo, pittore; Sante Spigarelli, arciere; Alberto Bigon, ex calciatore, allenatore; Gaetano Legnaro, ex calciatore; Roberto Posse, attore; Giovanni Maciocco, architetto; Herman van Rompuy, ex presidente del Consiglio europeo; Massimo Vanni, attore, stuntman; Domenico Pinto, politico; Milos Budin, politico; Giuliano Vincenzi, ex calciatore; Giuseppe Rogolino, pittore, scultore, giornalista. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

