Bullismo e devianza giovanile alla Pandurera
Martedì scorso alla Pandurera si è svolto, alla presenza di circa quattrocento studenti, un incontro dedicato alla restituzione dei risultati del progetto su bullismo e devianza giovanile promosso quattro anni fa dall’amministrazione comunale e dalla Polizia Locale, in collaborazione con la prof.ssa Stefania Crocitti dell’Università di Bologna e l’associazione Strade. "Il lavoro – dice il Comune – è partito da un rafforzamento dell’aspetto regolamentare e repressivo, con la modifica del regolamento di Polizia Locale, per dotare il Comune di strumenti più efficaci nella prevenzione e nel contrasto dei comportamenti devianti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
