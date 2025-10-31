Bugonia chiude in modo scioccante ed è ora di parlarne

SPOILER ALERT - Questo articolo contiene importanti dettagli sulla parte finale di Bugonia - A Yorgos Lanthimos piace provocare. Il regista greco ha fatto carriera costruendo universi lievemente surreali e cupamente comici, pieni di personaggi stravaganti, scenari bizzarri e temi inquietanti. Da The Lobster a Povere creature!, i suoi film sono uno specchio deformato sul comportamento umano perverso, sulle istituzioni sociali alla deriva e sulle strutture gerarchiche del potere, sfidandoci a guardare tutto ciò che conosciamo con un senso dell'umorismo distorto. Non dovrebbe quindi sorprendere che il suo ultimo progetto, Bugonia, una parabola moderna su un teorico della cospirazione convinto che gli alieni abbiano invaso la Terra, non abbia una conclusione semplice e lineare. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Bugonia chiude in modo scioccante ed è ora di parlarne

Approfondisci con queste news

[ODEONEWS] - LA MARATONA HORROR DI HALLOWEEN, IL GRANDE RITORNO DI PAOLO VIRZI' E "BUGONIA" DI LANTHIMOS: TUTTI I FILM DA NON PERDERE! https://mailchi.mp/22aa449e7bcd/odeonews-bentornati-allodeon-con-una-nuovissima-new - facebook.com Vai su Facebook

Cosa racconta di noi "Bugonia", film sul complottismo, e perché crediamo alle teorie del complotto - Rettiliani, “sostituzione etnica”, vaccini come strumento di controllo: sono solo alcune delle teorie in cui credono gli italiani, con un picco d’adesione all'età di 14 anni. Segnala today.it

Bugonia, di cosa parla: trama, cast e spiegazione del finale - Yorgos Lanthimos firma un thriller claustrofobico con Emma Stone e Jesse Plemons, tra paranoia ecologica e critica al capitalismo. Si legge su msn.com