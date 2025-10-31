Bud Spencer il tenero ricordo della figlia Cristina Pedersoli | Un papà meraviglioso
Un tenero ricordo nel giorno del compleanno per Bud Spencer, vero nome Giuseppe Pedersoli, arriva dalle parole cariche di affetto e amore della figlia, Cristiana Pedersoli, ospite nella puntata di venerdì 31 ottobre di Caterina Balivo, nel salotto pomeridiano di Rai Uno de La Volta Buona.Bud. 🔗 Leggi su Today.it
La dolcezza di questa foto dice tutto. Bud Spencer, il gigante buono del cinema, in un momento intimo e tenero con il suo piccolo amico a quattro zampe. ? - facebook.com Vai su Facebook
Bud Spencer, la figlia Cristiana: «Un papà fantastico, è scappato due volte dalla finestra delle cliniche per dimagrire. Terence Hill? Come uno zio» - Per celebrarne la memoria, nel salotto de La Volta Buona arriva Cristiana Pedersoli, sua figlia. Segnala msn.com