Bucchi trova solidità e alternative L’Arezzo si gusta il baby Dell’Aquila

di Andrea Lorentini Se la Coppa Italia serviva per fornire a Cristian Bucchi risposte sulla profondità della rosa e sulla validità delle alternative ai titolarissimi, queste sono arrivate e sono state positive. Contro la Torres, al di là della vittoria che è valsa la qualificazione agli ottavi di finale della coppa nazionale di serie C, il segnale più confortante è giunto proprio da quei giocatori che fino adesso in campionato hanno avuto meno spazio. Da qui in avanti, adesso che il gioco inizia a farsi davvero duro, servirà l’apporto di tutti e poter contare su una rosa che può equivalersi è un fattore che potrebbe risultare determinante sopratutto per tamponare eventuali infortuni, squalifiche o scadimenti di forma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bucchi trova solidità e alternative. L’Arezzo si gusta il baby Dell’Aquila

