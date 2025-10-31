BSogno d' arte a Sansepolcro una mostra dei ragazzi speciali di Casa di Rosa

Alle ore 17 di sabato 1 novembre 2025 inaugura la mostra (B)Sogno d'arte con i lavori di pittura dei ragazzi speciali di Casa di Rosa di Sansepolcro, nella sala espositiva di palazzo Pretorio del Comune di Sansepolcro. Il Comune ha peraltro concesso il suo patrocinio fin dalla prima edizione di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

