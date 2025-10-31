Brunelli presidente di Confedilizia Bologna picchiata dopo un dibattito sulla casa con Ilaria Salis FdI | grave aggressione
Aggredita alle spalle da uno sconosciuto e gettata violentemente a terra: viso tumefatto ed ematomi sul volto. È successo giovedì pomeriggio a Elisabetta Brunelli, presidente di Confedilizia, che poco prima aveva avuto un incontro pubblico acceso con l’eurodeputata di Avs Ilaria Salis e gli attivisti di Plat e le famiglie che nei giorni scorsi avevano occupato l’immobile di Asp in via Don Minzoni 12. L’evento si è svolto alla facoltà di Lettere di Unibo in via Zamboni 38, dove Brunelli è entrata per assistere all’assemblea. «All’improvviso sono stata raggiunta da uno sconosciuto, che mi ha detto solamente due parole: ‘Ritira tutto’. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
