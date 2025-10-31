Brunelli aggredita dopo l’incontro con la Salis | Quell’uomo mi ha detto ‘ritira tutto' e mi ha gettato a terra
Bologna, 31 ottobre 2025 - Aggredita alle spalle da uno sconosciuto e gettata violentemente a terra: viso tumefatto ed ematomi sul volto. È successo ieri pomeriggio a Elisabetta Brunelli, presidente di Confedilizia, che poco prima aveva assistito all’incontro tra l’eurodeputata di Avs Ilaria Salis e gli attivisti di Plat e le famiglie che nei giorni scorsi avevano occupato l’immobile di Asp in via Don Minzoni 12. L’evento si è svolto alla facoltà di Lettere di Unibo in via Zamboni 38, dove Brunelli è entrata per assistere all’assemblea. Il racconto dell’aggressione: “Così sono stata gettata a terra”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
