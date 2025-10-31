Bruciati i panni stesi in giardino e minacce a una donna | arrestato un 52enne
I carabinieri della Stazione di Lugo hanno arrestato a Fusignano un 52enne italiano, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di minaccia e danneggiamento. La vicenda ha avuto inizio verso l’una e mezzo della notte tra giovedì e venerdì, quando alla Centrale Operativa è pervenuta una. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
