Brindisino ucciso a Modena difesa imputato chiede incidente probatorio
Un incidente probatorio sulla perizia-antropometrica, il gup del tribunale di Modena, Alessandra Sermarini, deciderà se accogliere o meno tale richiesta da parte della difesa dell'imputato alla prossima udienza, fissata per il 28 novembre 2025. E inoltre: ammesse le costituzioni delle parti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In attesa del processo d'Appello, il giovane brindisino accusato di aver ucciso un 19enne deve difendersi dall'accusa di aver minacciato la super testimone - facebook.com Vai su Facebook
