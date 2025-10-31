Brignone tornerà sugli sci non prima di metà novembre

AGI - Federica Brignone tornerà sugli sci "non prima di metà novembre". Lo apprende questa mattina l'AGI dal suo entourage. Per Brignone, 35 anni, ribattezzata 'la tigre' di La Salle, è una difficile corsa contro il tempo, una sfida al limite dell''impossibile', per cercare di poter disputare i Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. La Coppa del mondo è già iniziata, senza Fede che il 3 aprile scorso ha riportato, cadendo nella seconda manche del gigante degli Assoluti in Val di Fassa, la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. Ridotta la frattura chirurgicamente, Federica sta svolgendo la riabilitazione presso il 'J Medical' di Torino dove pochi giorni fa ha incontrato Marta Bassino, anche lei infortunata alla gamba e già certa che non potrà gareggiare nella stagione olimpica. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Brignone tornerà sugli sci non prima di metà novembre

Scopri altri approfondimenti

Fiorello stuzzica Sofia Goggia, ammissione mai fatta prima su Federica Brignone e le Olimpiadi: speranza Milano Cortina - La campionessa bergamasca Sofia Goggia è intervenuta ospite di Fiorello e Biggio a La Pennicanza: ha svelato lo stato delle cose per Brignone, Bassino e le Olimpiadi ... sport.virgilio.it scrive

Sci, la maledizione degli infortuni prima delle Olimpiadi: Brignone, Rossetti e ora Bassino. Nazionale femminile falcidiata - Cortina 2026, il terzetto azzurro arriva decimato. Scrive sport.quotidiano.net

Per Brignone un paio di giorni ad Atene, il ritorno sugli sci attorno a metà novembre. Bassino comincia il percorso - Le due stelle azzurre infortunate sono impegnate in una fase di recupero agli opposti: Fede dovrebbe tornare sulla neve nell'arco di tre settimane, ne abbiamo parlato con Paolo ... Si legge su neveitalia.it