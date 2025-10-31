Brignone | Prima di metà novembre non so se ci sarò alle Olimpiadi non credo nella fortuna ma nel duro lavoro
In vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 che si terranno a febbraio, la sciatrice Federica Brignone ha dichiarato che non tornerà sulla neve prima di novembre, in seguito all’infortunio al crociato. Le dichiarazioni di Brignone. Le sue dichiarazioni a Sky Sport: «Le sfide più difficili sono quelle che mi spingono a dare sempre il 100%. Mi restano due grandi sogni: essere al via come atleta e avere l’onore di sfilare con la bandiera italiana durante la cerimonia di apertura a Milano, la mia città natale. Vivere un’Olimpiade in Italia è qualcosa di straordinario. Per me sono sicuramente un grande obiettivo». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
