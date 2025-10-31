Brignone | Milano Cortina? Sogno di esserci vorrei sfilare con la bandiera italiana
(Adnkronos) – “Mi restano due grandi sogni. Essere al via come atleta e avere l’onore di sfilare con la bandiera italiana durante la cerimonia di apertura a Milano, la mia città natale. Vivere un’Olimpiade in Italia è qualcosa di straordinario. Per me sono sicuramente un grande obiettivo”. Federica Brignone non si nasconde. E pochi mesi . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
