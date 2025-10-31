Brignone la sfida continua | tornerà sugli sci non prima di metà novembre

Gazzetta.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo quanto appreso dall'AGI, per la 35enne sarebbe previsto il ritorno sulla neve nella seconda metà del mese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

brignone la sfida continua torner224 sugli sci non prima di met224 novembre

© Gazzetta.it - Brignone, la sfida continua: tornerà sugli sci non prima di metà novembre

Altre letture consigliate

brignone sfida continua torner224Brignone, la sfida continua: tornerà sugli sci non prima di metà novembre - Secondo quanto appreso dall'AGI, per la 35enne sarebbe previsto il ritorno sulla neve nella seconda metà del mese ... Da msn.com

brignone sfida continua torner224Brignone, forza e coraggio - C’è perfino un pizzico di malinconia a bordopista, nell’ammirare le compagne di Nazionale scendere giù dal ghiacciaio del Rettenbach, a Soe ... Secondo corrieredellosport.it

Brignone: "Olimpiade 2026 Milano-Cortina? Non rischierò la mia salute" - Così Federica Brignone risponde a 'la Repubblica' sulla possibile partecipazione ai Giochi Olimpici di ... Lo riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Brignone Sfida Continua Torner224