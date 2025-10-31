Briatore Sinner? In Italia sei benvoluto se sei un miserabile

«Jannik Sinner è un campione straordinario, ma invece di supportarlo, viene criticato. Ad esempio perché vive a Montecarlo. Accade a chiunque abbia successo: in Italia per essere benvoluto devi essere un miserabile». A parlare del numero due al mondo del ranking Atp è stato l’imprenditore Flavio Briatore, a Torino per l'inaugurazione ufficiale del ristorante Crazy Pizza in pieno centro. «Il. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Briatore, Sinner? "In Italia sei benvoluto se sei un miserabile"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sinner trova un alleato in Briatore: «In Italia ti vogliono bene solo se sei un miserabile». E su Spalletti: «Non mi piace, ma spero si tatui la Juve» - Cosa ha detto Briatore dopo l'inaugurazione di Crazy Pizza: le critiche agli italiani, il sostegno a Sinner e la fede bianconera. Segnala open.online

Flavio Briatore: «Sinner? Un campione, ma l'Italia perdona tutto tranne il successo. Non mi piace Spalletti, ho un ricordo negativo» - Proprio quel successo che secondo lui, in Italia, è assolutamente imperdonabile. Secondo leggo.it

Briatore difende Sinner: "In Italia per essere benvoluto devi essere un miserabile" - L'imprenditore e consigliere esecutivo del team Alpine sta dalla parte del numero due del mondo: "È un fenomeno, ma invece di supportarlo lo criticano" ... Secondo corrieredellosport.it