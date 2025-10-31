Briatore difende Sinner | In Italia sei benvoluto solo se sei un miserabile

Le critiche a Jannik Sinner? "Accade a chiunque abbia successo. In Italia per essere benvoluto devi essere un miserabile". Dopo le polemiche seguite alla scelta di rinunciare a indossare la maglia dell'Italtennis impegnata nella prossima edizione di Coppa Davis e quelle (eterne) sul tema della. 🔗 Leggi su Today.it

