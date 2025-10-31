Briatore boccia Spalletti | Non mi piace Tatuaggio? Si faccia quello della Juventus sull’altro braccio

Briatore sarcastico: «Tatuaggio Spalletti? Si faccia quello della Juve sull’altro braccio. A me lui non piace». Il commento dell’imprenditore. L’imprenditore Flavio Briatore continua la sua espansione nel settore della ristorazione e porta il suo format di successo “ Crazy Pizza ” sotto la Mole. In occasione dell’inaugurazione ufficiale del nuovo locale, situato nel cuore di Torino, Briatore ha naturalmente incontrato la stampa. L’evento mondano, tuttavia, non è stato solo un’occasione per celebrare la nuova apertura, ma anche un momento per l’ex team manager di Formula 1 per condividere le sue opinioni, spesso taglienti e dirette, sul mondo dello sport e, in particolare, sulla squadra della città: la Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

