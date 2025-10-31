Breve lezione di democrazia a Salis gli inni nella sede FdI e Tommasi | quindi oggi

- Oggi versione “ emicrania ”, cioè breve. - Che poi non capirò mai perché, sugli affitti brevi, la soluzione deve essere sempre “ alzare le tasse ”. Vuoi incentivare le locazioni di lungo periodo? Bene: tieni quella sugli affitti brevi al 21% e abbassi quella sui lunghi al 16%. Facile come bere un bicchiere d’acqua e per nulla impotente nel mare magnum della spesa pubblica italiana. - Ilaria Salis sul Ponte sullo Stretto ha scritto: "La Corte dei Conti boccia il traballante progetto, un’opera ideologica fortemente voluta dal governo ma non altrettanto dalla popolazione, che giustamente avverte ben altre priorità”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Breve lezione di democrazia a Salis, gli inni nella sede FdI e Tommasi: quindi, oggi...

Approfondisci con queste news

X Factor Italia. . Jake, in sala studio, perfeziona insieme a Tomasi il brano che canterà al Secondo Live. Segue anche una breve lezione con la vocal coach, e sarà tutto perfetto per giovedì. Guarda il Daily di #XF2025 dal lunedì al venerdì su Sky e NOW - facebook.com Vai su Facebook

Breve lezione di democrazia a Salis, gli inni nella sede FdI e Tommasi: quindi, oggi... - Che poi non capirò mai perché, sugli affitti brevi, la soluzione deve essere sempre “ alzare le tasse ”. ilgiornale.it scrive

Ilaria Salis, immunità e democrazia - E ciò è ancora più evidente dopo aver ascoltato le recentissime parole dell’interessata, quando chiede che il processo si tenga in Italia, «in un Paese civile, dove vige lo stato di diritto, dove ... Come scrive repubblica.it

Donzelli, Salis? In democrazia deve potersi esprimere - La Salis porta avanti delle idee molto diverse dalle mie, che io non condivido - Secondo notizie.tiscali.it