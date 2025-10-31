Bretella Legambiente | Sfalci e deforestazioni intervento immotivato Servono spiegazioni

"Abbiamo chiesto un chiarimento sulle prospettive dell’intervento, che ad oggi appare immotivato alla luce del prolungato stallo sull’avvio dei cantieri della bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo ". Nelle parole di Stefano Ciafani, presidente di Legambiente e Davide Ferraresi, presidente di Legambiente Emilia-Romagna, c’è la sintesi della lettera che l’associazione ha inviato al consiglio di amministrazione di Autostrada del Brennero S.p.A. e a presidenti di Provincia e sindaci degli enti locali soci. Sotto esame il prossimo avvio dell’intervento di deforestazione lungo l’asta del fiume Secchia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bretella, Legambiente: "Sfalci e deforestazioni, intervento immotivato. Servono spiegazioni"

Contenuti che potrebbero interessarti

Nel tg di oggi: - Legambiente critica l’abbattimento dei tigli di via Pia, chiede soluzioni meno invasive - Raccolte oltre 5.000 firme contro il trasferimento della moschea ai Quadrati - Approvato all’unanimità l’ordine del giorno per valorizzare il Percorso Natura S - facebook.com Vai su Facebook

"Fermate subito il cantiere della Bretella" - Sassuolo, a Modena Comitati, Europa Verde, Avs e M5s chiedono lo stop agli espropri: "Non c’è ancora la concessione" ... Da msn.com

Espropri e deforestazioni per la bretella “fantasma”: il Comitato insorge - «È privo di senso questo annuncio di inizio lavori: sono previsti sfalci e, soprattutto, deforestazione, interventi praticamente irreversibili». Segnala msn.com