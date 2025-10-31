Brescia tenta di rubare un antico pugnale al Museo delle Armi | bloccato e arrestato

Brescia, 31 ottobre 2025 – È stato arrestato in flagranza di reato mentre cercava di rubare un pugnale del XVII secolo custodito al Museo delle Armi Luigi Marzoli di Brescia. L'uomo, un cittadino moldavo di 35 anni, regolare sul territorio nazionale ma con numerosi precedenti penali, è stato visto da una dipendente mentre cercava di scardinare una teca espositiva, è stato bloccato dal personale del museo e poi fermato dagli agenti della Squadra Volante della Questura, intervenuti dopo la segnalazione. Maxi furto al Vittoriale degli Italiani, rubata collezione d’arte da un milione di euro. Il direttore: “Già recuperato un pezzo” Il questore di Brescia, Paolo Sartori ha disposto nei suoi confronti la misura di prevenzione personale dell' avviso orale di pubblica sicurezza e la revoca del permesso di soggiorno, provvedimento che porterà all'espulsione dell'uomo dal territorio nazionale al termine della detenzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brescia, tenta di rubare un antico pugnale al Museo delle Armi: bloccato e arrestato

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Brescia, 34enne tenta di fuggire prima della sentenza: bloccato - facebook.com Vai su Facebook

Brescia, tenta du rubare un antico pugnale al Museo delle Armi: bloccato e arrestato - L’uomo, cittadino moldavo al quale verrà ora revocato il permesso di soggiorno, è stato sorpreso da una dipendente mentre stava scardinando una teca ... Si legge su msn.com

Tenta di rubare un pugnale antico al Museo delle Armi di Brescia: arrestato un 35enne moldavo, sarà espulso dall'Italia - L'uomo, con precedenti penali, é stato visto da una dipendente mentre cercava di scardinare una teca espositiva: poi è stato bloccato dal personale del museo e poi bloccato dagli agenti della Squadra ... Riporta brescia.corriere.it