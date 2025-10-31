Brescello corteo di protesta per viabilità e sicurezza
Brescello (Reggio Emilia), 31 ottobre 2025 - Un centinaio di persone ha partecipato ieri sera al doppio corteo che, con partenze da Sorbolo-Mezzani e dalla piazza di Sorbolo Levante di Brescello, si è ricongiunto sul ponte dell’Enza, al confine tra i due Comuni, grazie all’organizzazione del Comitato cittadino Liberiamo via Mantova, che tra i due paesi si batte contro i disagi del traffico intenso e ora anche per ottenere un’adeguata manutenzione dell’area sottostante il ponte, dove da anni si sta sviluppando un deposito di materiale in grado di rallentare il deflusso dell’acqua del torrente in caso di piena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
