Brasile ONU chiede indagine su mattanza di Rio de Janeiro
In Brasile, il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres, ha chiesto un’indagine immediata sul raid della polizia a Rio De Janeiro, che ha provocato oltre 130 vittime Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Brasile, l'Onu chiede un'indagine immediata sul raid di polizia a Rio de Janeiro #onu #riodejaneiro #30ottobre - X Vai su X
Dieci organizzazioni per i diritti umani del Brasile hanno denunciato alle Nazioni Unite e all’Organizzazione degli Stati Americani gravi violazioni dei Diritti umani commesse nel corso dell’operazione di polizia nelle favelas - facebook.com Vai su Facebook
L’Onu chiede indagine sui raid a Rio con oltre 130 morti nelle favelas - Dieci organizzazioni per i diritti umani del Brasile hanno denunciato alle Nazioni Unite e all’Organizzazione degli Stati Americani gravi violazioni dei Diritti umani commesse nel corso dell’operazion ... ilsole24ore.com scrive
L'Onu chiede indagine immediata sul raid nella favela di Rio voluto dal governatore Castro - Spunta un dossier di Castro inviato a Trump: "Il Comando Vermelho è un'organizzazione terroristica con ramificazioni e attività neg ... Scrive msn.com
Rio de Janeiro, 64 morti nella più sanguinosa operazione di polizia: l’ONU chiede un’indagine - 500 agenti nelle favelas di Complexo da Penha e Alemão si trasforma in una carneficina. Da cosenzachannel.it