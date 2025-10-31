Brasile ONU chiede indagine su mattanza di Rio de Janeiro

In Brasile, il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres, ha chiesto un’indagine immediata sul raid della polizia a Rio De Janeiro, che ha provocato oltre 130 vittime Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

