Bradia piove nella scuola I secchi non bastano è stato chiuso l’ingresso

Sarzana, 31 ottobre 2025 – Ingresso principale interdetto, ieri mattina, alla scuola primaria di Bradia a causa delle infiltrazioni d’acqua. A segnalarcelo è la consigliera Sabina Ambrogetti (Sarzana protagonista) che porta alla luce una problematica che si protrae da tempo. «Se piove moderatamente – spiega la consigliera di opposizione - i secchi posizionati all’ingresso sono sufficienti a raccogliere l’acqua e ad evitare rovinose cadute. Se invece, come ieri mattina, la pioggia è più intensa, i secchi non sono sufficienti ed è necessario impedire l’accesso dall’ingresso principiale perché il pavimento diventa pericoloso e gli alunni sono costretti a utilizzare un ingresso secondario». 🔗 Leggi su Lanazione.it

