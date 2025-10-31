Box Offici USA | il crollo nel 2025 continua ottobre uno dei mesi peggiori degli ultimi decenni
Il 2025 dovrebbe registrare uno dei peggiori mesi di ottobre al botteghino USA dall’uscita di Rush Hour. Sebbene il mese abbia visto diversi titoli ottenere un solido successo, tra cui Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl e Black Phone 2 della Blumhouse, è stato in gran parte dominato da delusioni come Tron: Ares, Springsteen: Deliver Me from Nowhere e The Smashing Machine. Secondo The Hollywood Reporter, al 30 ottobre, il mese dovrebbe chiudersi con un totale di 425 milioni di dollari al botteghino nazionale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Leggi anche questi approfondimenti
NanoTV. . #Napoli - Crollo vela celeste, chiesto il processo per sei dirigenti comunali accusi di omissione Servizio di #PaoloFusco #NanoTG #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
In fiamme un'officina tra Terni e Narni: crolla parte del tetto. Danni ingenti - X Vai su X
The Invitation in testa al box office USA con 7 milioni nel weekend più disastroso dell'estate - L'horror vampiresco The Invitation conquista la vetta del box office USA in un weekend disastroso in termini di incassi. Da movieplayer.it
Box Office Usa: esordio alla grande per “Hunger Games”, brusco crollo per “The Marvels” - La seconda metà di novembre segna l’avanzata al box office americano di due produzioni dal grosso calibro, tratte dall’immaginario pop dei fumetti e della narrativa ed entrambe spinte da una ... Riporta unionesarda.it
Captain America: Brave New World ancora primo al box office USA, crollo del 70% per gli incassi - In forte calo gli incassi di Captain America: Brave New World nel secondo weekend, buon debutto per l'horror The Monkey che segna un altro successo per il regista Oz Perkins. Lo riporta movieplayer.it