Box Offici USA | il crollo nel 2025 continua ottobre uno dei mesi peggiori degli ultimi decenni

Il 2025 dovrebbe registrare uno dei peggiori mesi di ottobre al botteghino USA dall’uscita di Rush Hour. Sebbene il mese abbia visto diversi titoli ottenere un solido successo, tra cui Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl e Black Phone 2 della Blumhouse, è stato in gran parte dominato da delusioni come Tron: Ares, Springsteen: Deliver Me from Nowhere e The Smashing Machine. Secondo The Hollywood Reporter, al 30 ottobre, il mese dovrebbe chiudersi con un totale di 425 milioni di dollari al botteghino nazionale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it