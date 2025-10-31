Botte e vessazioni alla compagna anche alla presenza del figlio | uomo finisce in carcere

I carabinieri di Bertinoro e del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Meldola hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Forlì, su richiesta della Procura, nei confronti di un 37enne, indagato per reiterati. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

