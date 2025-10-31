Botte e stalking a una 70enne ex pugile a processo

Ilrestodelcarlino.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una relazione nata tra promesse e attenzioni, finita in un incubo di gelosia, minacce e paura. È la storia di una donna di quasi settant’anni che, dopo aver condiviso per anni la vita con un uomo molto più giovane, oggi lo accusa di stalking, lesioni e violenza sessuale. Sul banco degli imputati siede un quarantenne di nazionalità rumena, ex pugile, che secondo la procura avrebbe trasformato quel legame in un lento e costante assedio psicologico e fisico. I fatti risalgono a un periodo compreso tra l’estate e il novembre 2024, tra Cervia e Milano Marittima, dove la coppia si frequenta per un paio d’anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

botte e stalking a una 70enne ex pugile a processo

© Ilrestodelcarlino.it - Botte e stalking a una 70enne, ex pugile a processo

Altre letture consigliate

botte stalking 70enne exBotte e stalking a una 70enne, ex pugile a processo - È la storia di una donna di quasi settant’anni che, dopo aver condiviso per anni la vita con un uomo molt ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Botte e minacce alla ex. Processo per maltrattamenti. Si ubriacava e la picchiava - Capabio, 1 ottobre 2025 – E’ stata lei a vuotare il sacco: a raccontare l’incubo vissuto per mesi, tra maggio e luglio 2024, quando nella sua vita era entrato un tunisino. Segnala lanazione.it

botte stalking 70enne exBotte e stalking alla moglie: «Una mano sulla bocca per impedirle di gridare» - Si è aperto, davanti al giudice Lucia Innocenzi del tribunale di Perugia, il processo a carico di un 74enne originario della provincia di Catania accusato dei reati di lesioni aggravate e stalking nei ... Si legge su umbria24.it

Cerca Video su questo argomento: Botte Stalking 70enne Ex