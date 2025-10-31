Botte e stalking a una 70enne ex pugile a processo

Una relazione nata tra promesse e attenzioni, finita in un incubo di gelosia, minacce e paura. È la storia di una donna di quasi settant’anni che, dopo aver condiviso per anni la vita con un uomo molto più giovane, oggi lo accusa di stalking, lesioni e violenza sessuale. Sul banco degli imputati siede un quarantenne di nazionalità rumena, ex pugile, che secondo la procura avrebbe trasformato quel legame in un lento e costante assedio psicologico e fisico. I fatti risalgono a un periodo compreso tra l’estate e il novembre 2024, tra Cervia e Milano Marittima, dove la coppia si frequenta per un paio d’anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Botte e stalking a una 70enne, ex pugile a processo

